Ora è ufficiale: Paolo Montero è il nuovo allenatore dell’Al Ittifaq, club degli Emirati Arabi in cui gioca Mario Balotelli

Nuovo capitolo importante per la carriera di Paolo Montero: l’ex Juventus è il nuovo allenatore dell’Al Ittifaq, club degli Emirati Arabi.

Come raccontato nei giorni scorsi, l’allenatore uruguaiano ha risolto proprio con il club bianconero, al quale era ancora legato dopo l’ultima esperienza con la Next Gen. Ora è pronto per la nuova avventura con l’Al Ittifaq, dove troverà Mario Balotelli, arrivato già da settimane.

A dare l’annuncio è stato Andrea Fulco, figura chiave nell’area sportiva del club gallonero che aveva lavorato all’operazione Douglas Costa-Chievo.

“Orgoglioso di annunciare un passo fondamentale per il nostro progetto. Accogliamo Paolo Montero come nuovo allenatore dell’Al Ittifaq: una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione“: queste le prime parole di Fulco sull’arrivo del nuovo allenatore.

Al Ittifaq, l’annuncio di Montero

Il messaggio di Fulco prosegue così: “La sua esperienza, la sua mentalità vincente e la sua leadership saranno determinanti per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di questo campionato. Noi ci crediamo. E adesso… si lavora“.

Una nuova esperienza fuori dall’Italia per l’allenatore uruguaiano, che in estate potrà accogliere proprio Douglas Costa e Daniele Baselli: entrambi hanno firmato un contratto di sei mesi al Chievo, poi si trasferiranno all’Al Ittifaq grazie a un accordo prestabilito, dato che i due club sono di proprietà di Pietro Laterza.