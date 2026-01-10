Balotelli in partenza per Dubai: lo attende l’Al Ittifaq | FOTO e VIDEO

Mario Balotelli è pronto per l’avventura con l’Al Ittifaq: l’attaccante è all’aeroporto di Bergamo per partire verso Dubai

Un nuovo capitolo per Mario Balotelli: l’attaccante è pronto a cominciare la sua avventura con la maglia dell’Al Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti.

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’ex Inter e Manchester City ha firmato un contratto che lo legherà al club giallonero per i prossimi due anni e mezzo. Balotelli, nel frattempo, è arrivato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, pronto a partire verso gli Emirati.

L’operazione è stata curata da Andrea Fulco, figura cardine per l’area sportiva del club dopo il recente cambio di proprietà, e Nicola Maffessoli, procuratore bresciano dell’agenzia Epic Sport Italy.

Di seguito le immagini della partenza di Balotelli per Dubai.

Balotelli in partenza verso Dubai: le immagini

