Insulti razzisti a Balotelli, la replica dell’attaccante: “Spero vengano presi provvedimenti seri”

Durante il match contro il Dubai City FC, Mario Balotelli è stato vittima di insulti razzisti: l’attaccante ha risposto sui social

Brutto episodio durante il match tra Dubai City FC e Al Ittifaq, club in cui si è da poco trasferito Mario Balotelli. L’attaccante italiano, infatti, ha subito alcuni insulti razzisti mentre si trovava in campo.

La risposta non si è fatta attendere: l’ex Inter e Milan ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni messaggi dopo quanto successo in campo.

“Ho ricevuto diversi insulti razzisti durante la partita di oggi, continuavano a dirmi ‘Vai a mangiare banane’. Non c’è assolutamente spazio per il razzismo nel calcio né nella società” ha commentato Balotelli.

Dopo la gara, terminata 2-0 per i padroni di casa, l’attaccante ha proseguito chiedendo provvedimenti per gli insulti ricevuti: ecco le sue parole.

Le parole di Balotelli

Il messaggio di Balotelli si conclude così: “Sto parlando apertamente per sensibilizzare l’opinione pubblica, non solo per me stesso, ma per tutti i giocatori che hanno subito questo trattamento. Ora è abbastanza. Io da sempre condanno ogni atto di razzismo, non me l’aspettavo qui. Spero che vengano presi provvedimenti seri per evitare che questo si ripeta“.