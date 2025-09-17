Al-Hilal, primo gol per Theo Hernandez all’esordio in Champions League asiatica

Theo Hernandez, difensore ex Milan, ha regalato la vittoria al suo Al-Hilal nella Champions League asiatica: è il primo centro in Arabia

Tiro da fuori area all’angolino, vittoria e primi tre punti nella Champions League asiatica. Questo l’esordio nella competizione vissuto da Theo Hernandez.

Il terzino ex Milan, approdato all’Al-Hilal nell’ultima sessione di calciomercato, ha segnato il 2-1 per la sua squadra nella rimonta contro l’Al-Duhail.

Una gara che ha visto scendere in campo tanti ex Serie A, tra cui Milinkovic Savic e Joao Cancelo per l’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi oltre a Krzysztof Piatek e Luis Alberto per l’Al-Duhail.

A segno poi anche Darwin Nunez, obiettivo di mercato di diverse squadre del nostro campionato che ha deciso alla fine di sposare la causa dell’Arabia.

Al-Hilal, primo gol per Theo Hernandez

Esclusa la rete arrivata in amichevole contro il Mannheim (formazione della terza lega tedesca), quello segnato contro l’Al-Duhail è stato il primo centro di Theo Hernandez con la sua nuova maglia.

Un gol alla sua maniera, con un tiro preciso di controbalzo all’angolino arrivato dopo una ribattuta corta della difesa avversaria. Tanto bello quanto pesante, visto che ha regalato alla squadra di Riad i primi tre punti nel girone B della Champions League asiatica.