Simone Inzaghi ha parlato dell’addio all’ Inter. L’allenatore dell’Al-Hilal ha commentato le critiche ricevute negli ultimi giorni

Dagli Stati Uniti Simone Inzaghi ha parlato dell’Inter. Nella conferenza stampa organizzata alla vigilia della sfida del Mondiale per Club tra l’Al-Hilal e il Real Madrid, l’allenatore del club arabo ha commentato le critiche subite dopo le dichiarazioni del CEO Esteve Calzada alla BBC.

Secondo una prima traduzione (errata) delle parole del dirigente esecutivo, il sì di Inzaghi alla società saudita sarebbe arrivato prima della finale di Champions League persa dall’Inter contro il Paris Saint-Germain. Successivamente, la traduzione è stata corretta e lo scenario è risultato differente.

Le dichiarazioni di Calzada non sono comunque passate inosservate. Inzaghi ha commentato la situazione e ha ricordato i bei momenti vissuti all’Inter.

L’allenatore è tornato sulla separazione dal club e sulla scelta di accettare il progetto dell’Al-Hilal.

“Addio all’Inter? Un dolore per tutti”

Simone Inzaghi ha esordito così: “Se questo è il prezzo che devo pagare per i miei quattro anni all’Inter, sono felice di pagarlo, ma non è nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutti“.

L’ex Lazio ha aggiunto: “Parlo dell’Inter, dei tifosi, della dirigenza, dei giocatori. Credo che anche loro fossero convinti che la cosa giusta da fare fosse separarsi, con grande dolore da parte di tutti“.

“Mi mancherà tutto dell’Inter. Sì all’Al-Hilal per cambiare il modo di pensare”

Inzaghi ha proseguito dicendo: “Oggi, come spesso è accaduto nei miei quattro anni all’Inter, ho ascoltato tutto. So che mi mancherà tutto, anche le accuse più ingiuste“.

L’allenatore ha spiegato la motivazione per la quale ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal: “Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove” .