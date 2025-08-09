Al Hilal, ufficiale l’arrivo di Darwin Núñez: il comunicato

Ora è ufficiale: Darwin Núñez è un nuovo giocatore dell’Al Hilal. L’attaccante si trasferisce dopo tre stagioni al Liverpool

Il Liverpool saluta Darwin Núñez: l’attaccante è un nuovo giocatore dell’Al Hilal. Il club saudita ha infatti ufficializzato il suo acquisto con un post sul proprio sito ufficiale.

Dopo tre stagioni, si conclude l’avventura dell’uruguaiano con la maglia dei Reds, con cui ha giocato 143 partite e segnato 40 gol.

L’Al Hilal ha puntato con insistenza su Núñez per rinforzare l’attacco, riuscendo a chiudere l’operazione per 53 milioni di euro più bonus, che se raggiunti possono far salire la cifra totale a 65 milioni. L’attaccante ha firmato un contratto triennale.

Di seguito il comunicato del club saudita.

Al Hilal, il comunicato su Núñez

“L’Al Hilal è lieto di annunciare il trasferimento dell’attaccante uruguaiano Darwin Núñez dal Liverpool con un contratto triennale. Núñez è stato uno degli attaccanti di maggiore rilievo negli ultimi anni in Europa. Ha giocato con diversi club, specialmente il Liverpool, con cui ha vinto la Premier League nella stagione 2024/25, la EFL Cup nel 2024, e la FA Community Shield nel 2022“.

“A livello internazionale, Núñez ha rappresentato la Nazionale uruguaiana in 35 partite, segnando 13 gol e fornendo tre assist.Ha anche giocato nella Nazionale U20 e U22. Núñez si è unito alla squadra nel ritiro precampionato in Germania“.