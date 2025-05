Al-Hilal, Jorge Jesus non è più l’allenatore: il comunicato

Al Hilal (Imago)

L’Al Hilal, club della Saudi Professional League, ha comunicato la separazione ufficiale dall’allenatore Jorge Jesus

Jorge Jesus non è più l’allenatore dell’Al-Hilal. Dopo l’eliminazione dall’AFC Champions League avvenuta giovedì per mano dell’Al-Ahli, il club saudita ha deciso per il cambio in panchina.

Questo il comunito ufficiale diffuso dalla società: “Al-Hilal e Jorge Jesus concordano di terminare il rapporto contrattuale.

Il consiglio di amministrazione della società Al-Hilal Club ha concordato con l’allenatore portoghese della prima squadra di calcio Jorge Jesus di terminare il rapporto contrattuale tra loro. Il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi compiuti dal personale tecnico dalla scorsa stagione.

Nel frattempo, il Consiglio ha deciso di nominare l’allenatore Mohammed Al-Shalhoub a capo della prima squadra di calcio nella Roshn Saudi League”.

Jorge Jesus (screen)

Il 70enne portoghese era alla guida della squadra dal mese di luglio 2023. Nella scorsa stagione, tra settembre 2023 e aprile 2024 aveva ottenuto una impressionante striscia di 34 partite consecutive con vittoria. Grazie a questo ritmo, si era aggiudicato il 19° titolo in Saudi Pro League.

Come comunicato dal club, il compito di allenare la squadra, tra gli altri, di Milinkovic-Savic, Mitrovic e dell’ex Napoli Koulibaly è stato affidato a Mohammed Al-Shalhoub che assume il ruolo in maniera temporanea.