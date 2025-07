L’Al-Hilal pensa a Isak del Newcastle per l’attacco: la situazione

Alexander Isak, attaccante del Newcastle (Imago)

L’Al-Hilal, squadra allenata da Simone Inzaghi, pensa a Isak del Newcastle per rinforzare l’attacco

Si infiamma il mercato saudita: dopo l’arrivo quasi definito di Hancko all’Al-Nassr, anche l’Al-Hilal prova a battere un colpo importante.

La squadra allenata da Simone Inzaghi, dopo aver atteso un’apertura per Osimhen, potrebbe virare su Isak del Newcastle per il proprio attacco, e sta pensando a una maxi offerta per convincere club e giocatore.

I Magpies infatti negli ultimi giorni non avevano aperto alla cessione dello svedese al Liverpool, neanche per cifre importantissime.

Da segnalare inoltre come non ci sarebbero problemi legati per l’eventuale trasferimento, nonostante entrambi i club siano di proprietà del PIF.