Al-Hilal, complicato arrivare a Theo Hernandez: piace Hartman del Feyenoord

L’Al-Hilal punta a rinforzare la propria rosa con colpi dall’Europa: si cerca un terzino sinistro

È iniziata una nuova era in casa Al-Hilal, dove tra pochi giorni Simone Inzaghi diventerà ufficialmente il nuovo allenatore.

Per l’occasione, il club saudita si è posto l’obiettivo di rinforzare di molto la propria squadra, in modo da competere già per il Mondiale per Club e non solo.

Tanti i big cercati in Europa, tra cui anche Theo Hernandez come raccontato negli scorsi giorni.

Il francese non è però del tutto convinto di accettare la destinazione, e per questo gli arabi hanno iniziato a visionare Hartman del Feyenoord.

La situazione

Come raccontato, il Milan e l’Al-Hilal hanno già trovato un accordo di massima per il terzino francese sulla base di 35 milioni di euro, ma Theo non ha ancora accettato.

Per questo motivo, per cautelarsi, i sauditi si sono interessati a Quilindschy Hartman, olandese classe 2001 del Feyenoord.