L’Al-Hilal ha in pugno Angeliño ma non molla per Theo Hernandez: la situazione

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha in pugno Angeliño della Roma, ma il club saudita non molla per Theo Hernandez

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha in pugno Angeliño della Roma. Il club saudita ha infatti ottenuto sia l’ok del calciatore spagnolo che quello della società giallorossa. Restano da ultimare solo gli ultimi dettagli, ma c’è l’intesa.

Il club però non molla Theo Hernandez, che era e resta la prima scelta. Si farà infatti un ultimo “disperato” tentativo per cercare di portare il francese in terra saudita. In caso di esito negativo, l’Al-Hilal andrebbe a chiudere per Angeliño dopo l’offerta depositata tra i 22 e i 25 milioni di euro.

Per Theo Hernandez c’è invece anche da segnalare l’opzione Atletico Madrid. La formazione spagnola si è aggiunta nella trattativa, inserendo anche Molina come contropartita. Ma c’è distanza tra le parti, con i rossoneri che preferirebbero un’offerta economica migliore.