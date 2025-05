L’Al Ahli vince l’AFC Champions League: battuto il Kawasaki Frontale in finale

L’Al Ahli ha battuto 2-0 il Kawasaki Frontale vincendo così per la prima volta nella sua storia l’AFC Champions League.

Grazie alle reti dell’ex Milan Kessie e dell’ex Porto Galeno l’Al Ahli ha battuto 2-0 il Kawasaki Frontale nella finale dell’AFC Champions League, la Champions asiatica.

Un risultato importante per il club saudita, che ha vinto questa importante competizione per la prima volta nella sua storia.

La squadra allenata da Matthias Jaissle ha giocato in maniera praticamente perfetta, chiudendo il suo percorso nell’AFC Champions League da imbattuta: 12 vittorie e soltanto 1 pareggio.

L’Al Ahli è diventata così la terza squadra saudita a vincere questa competizione dal 2021 in poi, dimostrando la grande del movimento calcistico dell’Arabia Saudita.

AFC Champions League, l’Al Ahli di Jaissle è campione

Jaissle ha guidato l’Al Ahli alla vittoria mettendo sul campo un calcio di altissimo livello, come dimostrato anche dalla vittoria per 3-2 in semifinale contro i rivali sauditi dell’Al Hilal.

Per l’allenatore sono arrivate così 50 vittorie in 80 partite, che lo hanno reso il terzo allenatore più vincente della storia del club. Il tedesco sale così a quota quattro trofei in carriera: 1 AFC Champions League, 2 Campionati austriaci e 1 Coppa d’Austria, quest’ultime conquistate con il Red Bull Salisburgo.