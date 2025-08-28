Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, confermata la candidatura di Akanji per la difesa

Gianluca Di Marzio 28 Agosto 2025
Akanji, Manchester City
Akanji, difensore Manchester City (imago)

Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e, in queste ore, è stata confermata la candidatura di Akanji del Manchester City.

I rossoneri, dunque, ragionano sulla fattibilità dell’operazione.

Il centrale svizzero, nella sua avventura in Inghilterra, ha collezionato 136 presenze con la maglia del City mettendo a segno 5 gol e tre assist.

Akanji, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e Basilea.