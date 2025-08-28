Milan, confermata la candidatura di Akanji per la difesa

Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e, in queste ore, è stata confermata la candidatura di Akanji del Manchester City.

I rossoneri, dunque, ragionano sulla fattibilità dell’operazione.

Il centrale svizzero, nella sua avventura in Inghilterra, ha collezionato 136 presenze con la maglia del City mettendo a segno 5 gol e tre assist.

Akanji, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Borussia Dortmund e Basilea.