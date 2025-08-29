Milan, al momento non ci sono state aperture da Akanji

Al momento Manuel Akanji non ha dato aperture concrete al Milan

Il Milan vuole rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri. I rossoneri, come raccontato, hanno puntato Manuel Akanji e nel pomeriggio avevano presentato una prima offerta al centrare svizzero.

Al momento, però, il classe 1995 non ha dato aperture concrete al trasferimento. Un aspetto, sicuramente, può essere la Champions League che Akanji vuole giocare.

Nelle prossime ore si capirà se i rossoneri insisteranno per il calciatore o se la chiusura sarà definitiva.