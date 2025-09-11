Inter, Akanji: “Vogliamo vincere Scudetto e Champions. Non vedo l’ora di iniziare”

Le parole del nuovo difensore dell’Inter

Manuel Akanji si prepara al debutto con la maglia dell’Inter. Il difensore svizzero, arrivato in nerazzurro nel corso dell’ultimo giorno di mercato, potrebbe giocare già contro la Juventus: “Non vedo l’ora di iniziare con la mia prima partita“, ha raccontato ai microfoni di DAZN.

L’ex Manchester City ha raccontato i motivi dietro la decisione: “Ho scelto l’Inter perchè è uno dei migliori club d’Europa. Sin da bambino ho sempre seguito il calcio in generale. La mia prima maglietta era di Bobo Vieri, devo scrivere a mia madre di mandarmi una foto. Devo davvero trovarla, non so perchè ce l’avessi“.

Lo svizzero ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra di Chivu: “Non so davvero quali siano le aspettative, ma ovviamente vincere il campionato. Quando giochi in un club come l’Inter vuoi vincere il campionato ogni anno. E anche la Champions League. Sono stati così vicini a vincerla, ma non ci sono riusciti. Spero di poterli aiutare a raggiungere quell’obiettivo: vedremo fin dove si potrà arrivare. Sarà una stagione lunga e ci saranno tante partite difficili. Non vedo l’ora“.

Akanji ha commentato le sue sensazioni riguardo al calcio italiano: “Non ho ancora giocato qui, quindi non posso dire troppo, ma finora, da fuori, sembra molto tattico, si gioca in maniera complessa, penso che dovrò anche adattare un po’ il mio stile di gioco. Come ho detto, il gioco qui è molto più tattico che in Inghilterra. In Inghilterra conta molto la velocità, essere rapidi, duri e andare a forte nei contrasti. Quindi vediamo come andrà“.

Akanji: “Ecco che difensore sono”

Il nuovo numero 25 dell’Inter ha parlato delle sue caratteristiche: “Penso di essere un difensore fisico, sono forte fisicamente, sono veloce, ma anche molto calmo con la palla. Penso di non prendere decisioni stupide. Sono molto calmo, direi. Il mio comportamento in campo non è eccessivamente aggressivo, non vado sempre a contrasto, ma ce l’ho di aiutare il possibile i miei compagni. Da dietro, come dovrebbe fare un difensore“.

L’idolo d’infanzia di Akanji è stato però un ex Milan: “Come difensore centrale ho sempre ammirato Thiago Silva. L’ho seguito per tutta la sua carriera. Ha avuto una carriera straordinaria, ha giocato in tantissimi campionati ed è sempre stato al massimo livello. Quindi penso che sia stato uno dei miei difensori preferiti“.

“Sommer mi ha scritto subito. Voglio giocare a San Siro”

Manuel Akanji ha parlato dell’accoglienza ricevuta ancora prima dall’ufficialità del suo arrivo in nerazzurro: “Sommer mi ha scritto subito, il giorno in cui è uscita la notizia. Anche Lautaro e Dumfries mi hanno scritto prima che arrivassi. Mi hanno chiesto se avevo bisogno che erano disponibili ad aiutarmi. L’ho apprezzato molto, ovviamente ho anche molto supporto da parte del club“.

Riguardo San Siro, invece: “Tra tutti gli stadi d’Europa, penso sia sicuramente tra i primi cinque. È uno dei migliori. L’atmosfera era davvero bella quando ha giocato qui, quindi non vedo l’ora di giocarci di nuovo davanti i nostri tifosi“.