Accordo tra Inter e City per Akanji: operazione in prestito con diritto di riscatto
Trovato l’accordo tra Inter e City per Akanji: arriva in nerazzurro in prestito con diritto di riscatto.
Rinforzo in difesa per l’Inter: Akanji arriva in nerazzurro. Il club ha trovato l’accordo con il City.
Il difensore classe ’95 arriverà con un prestito oneroso da 1 milion2 di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Nell’operazione il diritto di riscatto diventa obbligo in caso di Scudetto.
La condizione determinante della scelta di Akanji sponda Inter è stata la possibilità di giocare in Champions League.
La trattativa inoltre si sta svolgendo a prescindere dalla situazione di Pavard. L’Inter ora apre al Marsiglia per il francese: l’operazione si può concludere anche in prestito.