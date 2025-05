L’Ajax perde il primo posto in favore del PSV: annullato il vantaggio di 9 punti

L’Ajax di Francesco Farioli scivola al secondo posto in Eredivisie: il PSV recupera 9 punti di vantaggio

Francesco Farioli sta provando a riportare il campionato olandese ad Amsterdam, la casa dell’Ajax. Un trofeo che manca da 3 anni, cioè dalla stagione 2021/22.

Manca una sola giornata al termine dell’Eredivisie, e nella penultima giornata c’è stato un incredibile sorpasso del PSV Eindhoven proprio ai danni dell’Ajax.

La formazione di Bosz ha travolto l’Heracles per 4-1, trovando la sesta vittoria consecutiva e salendo a quota 76 punti. L’Ajax, invece, si è fatta rimontare dal Groningen – in 10 uomini per l’espulsione di Valente – al minuto 99. Il recupero infinito di una partita potenzialmente decisiva per le sorti del campionato.

Quarta gara consecutiva senza vittoria dei Lancieri, che dilapidano un vantaggio di 9 punti e scivolano al secondo posto della classifica. Al termine della 28esima giornata, infatti, la classifica recitava: Ajax primo a quota 70 punti, PSV secondo a 61. Ora le posizioni si sono invertite, ma nulla è ancora deciso. Nell’ultima giornata ci si gioca una stagione intera.