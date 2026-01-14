Ajax, ufficiale Maximilian Ibrahimovic: il comunicato
Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, lascia il Milan e firma con l’Ajax
Di padre in figlio. 22 anni dopo il padre, un altro Ibrahimovic vestirà la maglia dell’Ajax. Dopo Zlatan, anche il figlio più grande Maximilian vestirà la maglia dei lancieri.
Confermata la cessione anticipata a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Milan per il classe 2006, in questa stagione aggregato al Milan Futuro in Serie D.
Di seguito il comunicato del club. “Confermata la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, all’AFC Ajax“.
“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all’AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva“.