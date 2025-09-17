Le scelte ufficiali dei due allenatori per la prima giornata di Champions League

Vincere per riscattare la sconfitta contro la Juventus. Vincere per partire con il piede giusto in Champions League.

L’Inter riparte da Amsterdam: il cammino europeo dei nerazzurri inizia contro l’Ajax di Heitinga.

Lontani da San Siro per cercare il primo successo stagione in Europa.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Heitinga e Chivu per la gara.

Ajax-Inter, le formazioni ufficiali

AJAX (4-3-3): Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Windal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere Ajax-Inter in tv e diretta streaming

La gara di Champions League tra Ajax e Inter, in programma mercoledì 17 settembre alle 21:00, sarà visibile in esclusiva su Prime Video.