Klaassen davanti ai tifosi (imago)

Match sospeso e poi definitivamente rinviato alla Johan Cruijff Arena a causa dei fuochi d’artificio accesi sugli spalti

Incredibile quanto accaduto alla Johan Cruijff Arena durante la sfida tra Ajax e Groningen, match della 14ª giornata di Eredivisie.

Dopo appena 6 minuti di gioco l’arbitro è stato costretto a fermare la partita dopo che gli ultras dell’Ajax hanno acceso fuochi d’artificio e fumogeni per onorare la morte di un tifoso.

Nonostante la momentanea sospensione, le due squadre hanno provato a scendere nuovamente in campo ma i tifosi della squadra di casa hanno riacceso torce e fumogeni, non consentendo il proseguimento del match.

Un’episodio simile era già successo in questa stagione nel match del 1 novembre tra Ajax e Heerenveen. Dopo una sospensione la partita riprese e si concluse regolarmente.

Ajax, il comunicato della società

La società ha subito condannato l’accaduto in un comunicato ufficiale: “L’Ajax considera quanto accaduto questa sera allo stadio assolutamente oltraggioso. Porgiamo le nostre scuse a tutti coloro che sono stati colpiti in qualsiasi modo. La sicurezza degli spettatori e dei giocatori è stata messa a rischio. Ciò è inaccettabile. Prendiamo con forza le distanze da questa condotta. I fuochi d’artificio non appartengono allo stadio”.

Il comunicato prosegue: “Gli spettatori che si trovavano nella parte interessata dello stadio sono stati perquisiti. Sono stati impiegati anche cani per individuare fuochi d’artificio, sia all’interno dello stadio prima dell’apertura, sia durante l’arrivo degli spettatori. Sono state inoltre adottate ulteriori misure preventive. Nonostante ciò, non siamo riusciti a prevenire questa situazione. Esamineremo naturalmente le immagini delle telecamere per identificare i responsabili e valuteremo anche altri modi per stabilire chi lo sia. Qualora ciò portasse all’identificazione dei colpevoli, adotteremo i provvedimenti opportuni“.