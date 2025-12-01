Dopo la sospensione dell’incontro per fumogeni e fuochi d’artificio, Ajax-Groningen sarà recuperata a porte chiuse

La KNVB ha ufficializzato che Ajax-Groningen si disputerà martedì 2 dicembre alle 14:30 alla Johan Cruijff Arena, ma senza pubblico.

È questa la decisione presa dalla Federazione olandese dopo il caos di sabato mercoledì 30 novembre sera, quando la partita valida per la 14ª giornata dell’Eredivise è stata sospesa definitivamente al 6′ minuto del primo tempo per lancio di fuochi d’artificio e fumogeni da parte della curva di casa.

Dopo quasi un tempo di attesa il match è ripreso, ma al nuovo lancio di materiale in campo il direttore di gara Bas Nijhuis è stato costretto a fermare definitivamente l’incontro.

Il match riprenderà dunque dal momento dell’interruzione (dal sesto minuto di gioco), ma stavolta le porte dello stadio resteranno chiuse.

Una sanzione inevitabile dopo la doppia sospensione causata dai tifosi dell’Ajax, che avevano acceso fumogeni e petardi per onorare la memoria di un tifoso scomparso. Un episodio simile era già successo in questa stagione nel match del 1 novembre tra Ajax e Heerenveen.

L’Ajax ha preso le distanze dall’accaduto e ha chiesto scusa per non essere riuscita, nonostante le perquisizioni avvenute, a evitare che accadesse tutto questo. Un episodio che complica ulteriormente il momento già difficile dei lancieri, sesti in Eredivisie e ultimi a zero punti in Champions League.