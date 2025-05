Dopo una sola stagione, Farioli saluta il campionato olandese

Dopo una sola stagione in Eredivisie si sono separate le strade di Farioli e l’Ajax. Questo il comunicato ufficiale del club olandese.

“Francesco Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax dopo un’attenta riflessione. L’allenatore ha informato il consiglio di amministrazione del club della sua decisione”.

L’allenatore lascia il club dopo un secondo posto in campionato e una qualificazione agli ottavi di finale in Europa League.

Farioli rimane tra i candidati per un posto sulla panchina della Roma, ma avanzano nelle ultime ore le possibilità di vederlo in Premier League.

Farioli: “Un assoluto privilegio: io e la società abbiamo stessi obiettivi ma visioni e tempi diversi”

“Il mio viaggio all’Ajax è iniziato quasi un anno fa, al De Toekomst, con l’obiettivo di riportare l’Ajax al suo posto. E si è concluso alla Johan Cruijff ArenA, riportando finalmente l’Ajax in Champions League, il palcoscenico più importante del calcio europeo. Volevamo portare nuova energia a tutta la comunità dell’Ajax, condividendo con il club, a tutti i livelli, un modo di lavorare e di pensare positivo”. Così Farioli ha parlato ai canali ufficiali del club.

“Essere il primo allenatore non olandese dell’Ajax dal 1998 e il primo italiano in assoluto del club è stato un assoluto privilegio: insieme al mio staff abbiamo accolto questa enorme sfida con rispetto, responsabilità, passione e determinazione. Guadagnarci il rispetto e il supporto dei tifosi dell’Ajax che abbiamo sentito per tutta la stagione ha significato molto per me e per il mio staff. Abbiamo vissuto momenti incredibili e indimenticabili tutti insieme: una stagione unica, intensa ed emozionante in cui abbiamo condiviso convinzione, grinta e orgoglio, raggiungendo finalmente il nostro obiettivo, portando a termine la nostra missione”. L’allenatore ha poi proseguito: “Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell’Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli. Date queste differenze nei principi e nelle fondamenta del progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo è il momento migliore per separarci”.

Ajax, il direttore tecnico Kroes: “Sono deluso”

Il direttore tecnico Alex Kroes ha commentato così la decisione di Farioli: “Trovo questo incredibilmente deludente. Francesco e il suo staff ci sono stati di grande aiuto. È stata una stagione intensa, ricca di momenti memorabili, e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Francesco ha anche svolto un ruolo chiave nel rafforzare la cultura del rendimento all’Ajax, cosa di cui siamo estremamente grati”.

Kroes ha poi concluso: “Quest’estate si preannunciava già come una sessione di calciomercato impegnativa, e ora lo è diventata ancora di più. Sta a noi garantire che un nuovo e forte staff tecnico sia al suo posto quando inizieranno i preparativi precampionato il 26 giugno”.