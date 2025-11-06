Ufficiale le decisione del club.

John Heitinga non più l’allenatore dell’Ajax. Questa le decisione ufficiale del club olandese dopo l’ennesima sconfitta in Champions League, questa volta contro il Galatasaray.

Ultimo posto in UCL e quarto posto in Eredivisie con 8 punti di distanza dalla vetta, troppo poco per la società che ha deciso così di interrompere il rapporto con il proprio allenatore.

Al suo posto ci sarà momentaneamente Fred Grim. Di seguito il comunicato del club.

“L’Ajax ha sospeso John Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell’allenatore era in scadenza il 30 giugno 2027, ma verrà ora rescisso. Lo stesso vale per l’allenatore in seconda Marcel Keizer. L’Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore; nel frattempo, Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga”.