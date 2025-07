Rocchi confermato come designatore della CAN A-B. Novità Orsato per la C

Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A (Imago)

L’AIA ha nominato i componenti delle commissioni arbitrali per la prossima stagione: spicca la novità Orsato

Giornata importante per l’AIA e per tutto il mondo arbitrale: oggi, venerdì 4 luglio, sono stati nominati i componenti delle commissioni arbitrali in vista della prossima stagione.

Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha ufficializzato l’assetto dirigenziale per l’annata 2025/2026, che vede una novità importante.

Per quanto riguarda la CAN A e B è stato confermato Gianluca Rocchi: il prossimo sarà il quinto anno di mandato da designatore per l’arbitro fiorentino. Insieme a lui in commissione anche Tonolini, Di Liberatore, Tommasi, Ciampi e Gervasoni.

Tra le novità spicca invece l’incarico di Daniele Orsato, che sarà il designatore della CAN C. Con lui ci saranno Carbone, Giallatini, Gava, Pizzi e Giannoccaro. In CAN D esordirà invece Stefano Braschi, ex designatore della Serie A dal 2010 al 2014, che sarà il sostituto di Pizzi.