Atalanta, tutto pronto per Honest Ahanor: domani le firme

Ultimi documenti tra l’Atalanta e il Genoa per Honest Ahanor: il giocatore firmerà domani il contratto.

L’Atalanta si prepara a chiudere un altro colpo in prospettiva: Honest Ahanor è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore nerazzurro.

Dopo l’imminente cessione di Matteo Ruggeri all’Atletico Madrid, la Dea si muove con decisione sul mercato per costruire il futuro e ha scelto proprio il talento classe 2008 del Genoa come rinforzo per la fascia sinistra.

Come anticipato nei giorni scorsi, l’operazione è ormai definita: affare da 20 milioni di euro bonus compresi tra parte fissa e variabili. In queste ore l’Atalanta sta completando la documentazione necessaria, e nella giornata di domani sono attese le firme tra i due club per formalizzare il trasferimento.

Ahanor è uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano: già protagonista con il Genoa, è pronto a compiere un nuovo passo importante nella sua carriera, con la maglia nerazzurra e sotto la guida di Juric.