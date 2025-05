Aguero: “Ad un passo dalla Juve, era tutto definito. Poi scelsi il Manchester City”

Il curioso retroscena rivelato dal Kun Aguero su un suo possibile passaggio alla Juventus, per poi scegliere il Manchester City.

Sergio Aguero, ex attaccante argentino e leggenda del Manchester City, ha rivelato un retroscena di mercato sul suo passato.

Intervistato da Marca, l’argentino ha raccontato di essere stato molto vicino alla Juventus prima del suo trasferimento al City nel 2011.

Nonostante tanti hanno parlato di un suo prossimo passaggio al Real Madrid, Aguero ha voluto precisare nell’intervista: “In Spagna si sono sempre rincorse voci su di un mio passaggio al Real Madrid, ma non c’è mai stato nulla di concreto. La verità è che prima di firmare con il City sono stato ad un passo dalla Juventus, era tutto definito. Alla fine scelsi gli inglesi perché volevo provare un’esperienza in Premier e perché avrebbero giocato la Champions, alla quale la Juve non si era qualificata”.

Una porta girevole della carriera del Kun che avrebbe potuto cambiare anche le sorti del futuro della stessa Juventus che con l’arrivo di Conte in quell’estate cominciò il suo ciclo vincente.