Juventus, piace Aguerd del West Ham: si lavora a uno scambio con Rugani

La Juventus monitora Nayef Aguerd, difensore del West Ham: si lavora a un possibile scambio con Rugani.

La Juventus è in contatto con il West Ham per sondare la possibilità di un’operazione in difesa. Il nome che piace ai bianconeri è quello di Nayef Aguerd, centrale marocchino in uscita dal club inglese.

L’interesse è concreto e potrebbe aprire a uno scenario di scambio: agli Hammers, infatti, piace Daniele Rugani, profilo esperto e affidabile che potrebbe rientrare nei loro piani. Le parti stanno valutando la fattibilità dell’operazione, ancora in fase iniziale ma da monitorare nei prossimi giorni.

Aguerd, cresciuto nel FUS Rabat e poi passato per il Dijon e il Rennes, ha collezionato oltre 230 presenze nei club, con 17 reti all’attivo. Nel 2022 il West Ham lo ha acquistato per circa 35 milioni, rendendolo il difensore più caro nella storia del Rennes.

Recentemente in prestito alla Real Sociedad, Aguerd ha disputato 21 partite in Liga nella stagione 2024/25, totalizzando circa 1 552 minuti e mostrando continuità e solidità difensiva