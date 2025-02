Inter, l’agente di Martinez: “Josep è di livello alto, sa di dover essere pronto per momenti come questo”

Le parole dell’agente di Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter chiamato a sostituire Sommer per infortunio.

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara a dimenticare la trasferta di Torino contro la Juventus decisa dal gol di Francisco Conceicao e mettere l’attenzione sull’appuntamento valido per la 26esima giornata, contro il Genoa.

Per inseguire i propri obiettivi, tra i quali c’è sicuramente quello dello scudetto, i nerazzurri dovranno però fare a meno di Yann Sommer a causa di un infortunio. Il portiere svizzero si è fatto male in allenamento e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la frattura del pollice della mano destra.

Questo stop lo terrà lontano dal campo per un mese circa. L’obiettivo è quello di riaverlo per la partita contro l’Atalanta del 16 marzo, l’ultima prima della sosta per le nazionali.

Nel frattempo a sostituirlo ci sarà Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter che ha giocato fin qui in stagione 90 minuti in Coppa Italia nella sfida contro l’Udinese. Di seguito le parole dell’agente del calciatore, Sergio Barila, intervenuto a FCInternews.it.

L’agente di Martinez: “Sono tranquillo, farà bene”

L’agente di Martinez Sergio Barila ha dichiarato: “Come dico sempre, è forte, di livello alto. Sono tranquillo, farà bene. È preparato. Ha la mentalità giusta, da professionista, il che significa che è un giocatore che sa di dover e poter essere pronto per momenti come questo”.

Sullo scarso minutaggio riservatogli fino a questo momento che potrebbe avere delle conseguenze sulle prestazioni dice: “Non è un problema che abbia giocato in stagione sinora solo 90 minuti. Credo al 100% nella sua forza e nella sua mentalità”.