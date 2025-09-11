L’AEL Limassol ha annunciato l’accordo con Guillermo Ochoa: il portiere si trasferirà nel club cipriota dopo l’episodio con il Burgos

Guillermo Ochoa si prepara per una nuova avventura. 40 anni compiuti lo scorso luglio, il portiere giocherà con l’AEL Limassol, club di Serie A cipriota.

Il messicano di recente, era stato protagonista di un episodio curioso con il Burgos: dopo aver superato le visite mediche e trovato l’accordo con il club spagnolo, Ochoa è scappato prima di firmare e non si è più presentato.

Il portiere dovrà svolgere le visite mediche con l’AEL Limassol, poi comincerà la sua prima avventura nel campionato cipriota.

Di seguito il comunicato del club.

AEL Limassol, il comunicato su Ochoa

“L’Athletic Union of Limassol è lieta di annunciare l’accordo di massima con il portiere internazionale messicano Guillermo Ochoa, che sarà attivato a condizione che il calciatore superi con successo le necessarie visite mediche“.

“L’AEL gli dà il benvenuto nella sua grande famiglia e gli augura ogni successo con la maglia gialloblu“.