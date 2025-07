Pisa, chieste informazioni al Bologna per Aebischer

Il Pisa chiede informazioni al Bologna per Michel Aebischer

Il Pisa, promosso in Serie A, ha richiesto informazioni Bologna per Michel Aebischer, centrocampista svizzero classe 1997. I nerazzurri hanno avviato le prime indagini per valutare la possibilità di acquistare il giocatore in vista della prossima stagione.

Aebischer – cresciuto tra Friburgo e Young Boys, con cui ha vinto quattro campionati svizzeri e una Coppa nazionale prima di trasferirsi al Bologna nel gennaio 2022 – si è affermato come punto fermo dei rossoblù.

Nel corso dell’ultima stagione è tornato protagonista dopo aver superato un infortunio e, in totale, ha totalizzato 94 presenze in Serie A per un gol e due assist.

Il club nerazzurro sta valutando il profilo di Aebischer come possibile titolare o punto di forza centrocampo, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare passi avanti nella trattativa. Il Bologna, dal canto suo, cercherà di capire se l’offerta sarà adeguata.