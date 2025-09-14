Buducnost, nazionale e ora Juve: il gol da fuori area è il “vizio” di Vasilije Adzic

Vasilije Adzic e la sua notte da sogno: il gol da lontano come marchio di fabbrica del centrocampista della Juventus.

Segnare il primo gol in Serie A, durante il Derby d’Italia, al 92′, in una rimonta da far perdere la testa. Poteva andare peggio a Vasilije Adzic, buttato in campo da Igor Tudor per rilevare un Koopmeiners più ombra di sé stesso.

Il centrocampista montenegrino si regala una notte da sogno, tutto in 15 minuti. Fisicità e capacità di verticalizzare, che si trasformano in una perla assoluta: dopo il pareggio di Khephren Thuram, che ha risposto al fratello Marcus, è proprio Adzic a decidere la partita a favore della Juventus, che ribalta l’Inter e trova i 3 punti.

Forse neanche nel migliore degli scenari il classe 2006 si aspettava un primo gol così: ricezione ai 25 metri, con tutti i compagni che chiamavano il pallone per cercare un ultimo disperato cross. Eppure, Adzic vede la porta, e, da fermo, lascia andare il destro. Bucate le mani di Sommer, è delirio all’Allianz Stadium.

È sempre più un vizio, nella migliore accezione del termine, quello del centrocampista: i suoi primi gol con le rispettive maglie sono arrivati da fuori area. Dal pallonetto con il Buducnost alla punizione da 40 metri con il Montenegro U19: a Vasilije Adzic non piacciono i gol banali.

“Ha un talento raro per il tiro”: la notte da sogno di Vasilije Adzic

Lo sa bene anche Igor Tudor: “Vasilije Adzic ha un raro talento per il tiro“. Il centrocampista lo ha messo in mostra, decidendo una delle partite più divertenti degli ultimi mesi. Dopo il 4-4 della passata stagione a San Siro, anche all’Allianz Stadium va in scena uno show. A chiudere il sipario, però, è un giovane classe 2006, che ha deciso di non pensarci e di lasciar andare il destro.

Non è la prima volta: quest’estate, con il Montenegro U19, Adzic ha segnato una punizione dai 40 metri, sfruttando la cattiva posizione del portiere. Ciò che impressiona è la facilità con cui calcia, come ha fatto vedere con la maglia del Buducnost, club che lo ha lanciato: il suo primo gol con il club montenegrino è un pallonetto da fuori area contro l’Arsenal Tivat.

La Juventus, intanto, se lo coccola, così come ha fatto Igor Tudor: “Si è allenato bene in settimana, stiamo lavorando su di lui da quando siamo arrivati. Deve prendere questo gol come motivazione“.

Qualche acciacco lo ha fermato, proprio nelle scorse settimane, dall’esordio con la nazionale maggiore. Anche in passato, i problemi fisici lo hanno leggermente limitato. Ora, Vasilije Adzic vuole prendersi il suo spazio con la Juventus, e se le premesse sono queste, i tifosi bianconeri sono pronti a godersi la classe del centrocampista montenegrino.