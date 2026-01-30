Lazio, Adrian Przyborek è arrivato in Italia | FOTO e VIDEO
La Lazio ha accolto Adrian Przyborek, centrocampista polacco arrivato a Fiumicino nella giornata di venerdì 30 gennaio: le immagini
Nuovo volto in casa Lazio, arrivato in Italia nel primo pomeriggio di venerdì 30 gennaio.
Si tratta di Adrian Przyborek, centrocampista polacco classe 2007.
I biancocelesti avevano trovato l’accordo con il Pogon Szczescin sulla base di un trasferimento definitivo per 4.5 milioni di euro, 2.5 milioni di bonus.
In più anche il 20% su una possibile futura rivendita. Per il club un investimento importante per un giocatore di prospettiva, che in patria ha attirato su di sè grandi attenzioni.