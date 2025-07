Venezia, martedì la firma di Adorante: contratto di tre anni più uno d’opzione

Adorante, Juve Stabia (imago)

Il Venezia ha il suo nuovo attaccante: si tratta di Andrea Adorante, che arriverà dalla Juve Stabia per poco più di 3 milioni di euro

Un nuovo attaccante per un nuovo Venezia. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Giovanni Stroppa in panchina, il club veneto ha concluso la trattativa per Andrea Adorante.

Il classe 2000 arriverà dalla Juve Stabia per poco più di 3 milioni di euro (bonus inclusi), e nella giornata di martedì si sottoporrà alle visite mediche, prima di mettere una firma sul contratto.

Contratto che sarà fino al 2028 ma con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

Adorante, dunque, si prepara a iniziare la nuova avventura in laguna dopo i 17 gol e i 2 assist messi a referto nella scorsa stagione.