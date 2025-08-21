Il Sassuolo insiste per Adli. Il calciatore non ha ancora aperto alla destinazione
Per il Sassuolo il centrocampo insiste per Yacine Adli: manca l’apertura da parte del calciatore al trasferimento
Continua il calciomercato del Sassuolo. I neroverdi sono alla ricerca di un centrocampista e nelle ultime ore insistono per Yacine Adli.
Il centrocampista, tornato al Milan dopo il prestito alla Fiorentina, al momento non apre alla destinazione.
Con la maglia della viola la scorsa stagione il classe 2000 ha collezionato 4 gol e 6 assist in 29 presenze in Serie A.