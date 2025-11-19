Karim Adeyemi ha parlato per la prima volta del caso che lo ha visto protagonista nelle ultime settimane

Il giocatore del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, qualche giorno fa, è stato multato dalla polizia tedesca per acquisizione e detenzione di armi.

Lui e la sua compagna sono stati trovati in possesso di un tirapugni e un taser. In Germania l’acquisizione e la detenzione di armi, costituisce reato.

L’indagine degli inquirenti è proseguita per diversi mesi e solo qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità della sanzione amministrativa inflitta al giocatore. Il Borussia Dortmund, invece, ha deciso di non sanzionare economicamente il giocatore ma di fargli prestare servizio in alcuni progetti dedicati ai giovani in accordo con la Federcalcio tedesca.

In queste ore, sul proprio profilo instagram, Karim Adeyemi ha parlato per la prima volta dell’accaduto. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Adeyemi

Adeyemi ha rotto il silenzio sul proprio profilo instagram, dove ha spiegato la propria versione: “All’inizio del 2024 per una disattenzione e senza riflettere davvero su ciò che stessi facendo, ho ordinato online una Mystery Box. È stato un errore di cui mi pento profondamente e che mi è costato molto”.

Ha poi concluso: “So di essere sotto i riflettori e avere delle responsabilità, è proprio per questo che mi ferisce aver agito così irresponsabilmente. Da questa esperienza ho imparato molto. Vi prometto che eviterò simili errori in futuro e voglio ringraziare tutti coloro che ancora si fidano di me e mi sostengono”.