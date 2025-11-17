Questo sito contribuisce all'audience di

Borussia Dortmund, Adeyemi multato per detenzione di armi

Francesco Mastrogiovanni 17 Novembre 2025
Adeyemi, Borussia Dortmund
Adeyemi, Borussia Dortmund (imago)

Evento spiacevole per l’attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi: è stato multato per detenzione di armi

Karim Adeyemi, esterno tedesco del Borussia Dortmund, e la sua compagna, la rapper svizzera Loredana Zefi, sono stati denunciati negli scorsi giorni dalla polizia tedesca per acquisizione e detenzione di armi.

La coppia è stata trovata in possesso di un tirapugni e un taser. In Germania l’acquisizione, la detenzione e il porto d’armi costituiscono reato.

L’indagine degli inquirenti è durata diversi mesi ma nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della sanzione che dovrà pagare: 450mila euro.

Il giocatore questa sera è impegnato nella partita decisiva contro la Slovacchia valida per la qualificazione al Mondiale 2026.

I numeri di Adeyemi in stagione

Dopo un’estate al centro delle trattative di calciomercato, Karim Adeyemi è rimasto in Germania al Borussia Dortmund. Con i gialloneri sta vivendo una buona prima parte di stagione dove sta avendo anche una continuità di rendimento che spesso gli è mancata in carriera per via dei numerosi infortuni.

In stagione conta 14 presenze tra tutte le competizioni, condite da 3 gol e 3 assist. Questa sera sarà impegnato in una sfida cruciale per la sua Nazionale valida per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale e la Germania avrà due risultati su tre.