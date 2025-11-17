Evento spiacevole per l’attaccante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi: è stato multato per detenzione di armi

Karim Adeyemi, esterno tedesco del Borussia Dortmund, e la sua compagna, la rapper svizzera Loredana Zefi, sono stati denunciati negli scorsi giorni dalla polizia tedesca per acquisizione e detenzione di armi.

La coppia è stata trovata in possesso di un tirapugni e un taser. In Germania l’acquisizione, la detenzione e il porto d’armi costituiscono reato.

L’indagine degli inquirenti è durata diversi mesi ma nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità della sanzione che dovrà pagare: 450mila euro.

Il giocatore questa sera è impegnato nella partita decisiva contro la Slovacchia valida per la qualificazione al Mondiale 2026.

I numeri di Adeyemi in stagione

Dopo un’estate al centro delle trattative di calciomercato, Karim Adeyemi è rimasto in Germania al Borussia Dortmund. Con i gialloneri sta vivendo una buona prima parte di stagione dove sta avendo anche una continuità di rendimento che spesso gli è mancata in carriera per via dei numerosi infortuni.

In stagione conta 14 presenze tra tutte le competizioni, condite da 3 gol e 3 assist. Questa sera sarà impegnato in una sfida cruciale per la sua Nazionale valida per la qualificazione diretta al prossimo Mondiale e la Germania avrà due risultati su tre.