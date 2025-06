Como, Addai verso il sorpasso su Kühn: si lavora per l’esterno dell’AZ Alkmaar

Il Como lavora sulla trequarti: Addai risale posizioni su Kuhn, si lavora per cercare l’intesa tra i club.

Il Como continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Cesc Fàbregas.

L’obiettivo resta quello di regalare all’allenatore almeno un altro esterno d’attacco di qualità, e in queste ore Jayden Addai dell’AZ Alkmaar sta guadagnando terreno su Nicolas Kühn del Celtic.

Per Addai i lombardi vogliono affondare il colpo. Discorso diverso per Kühn: la trattativa con il Celtic prosegue, ma al momento non c’è ancora intesa tra i club sulle cifre dell’affare.

Il Como non ha però abbandonato del tutto la pista che porta all’esterno tedesco classe 2000, ma al momento è Addai il nome più caldo e vicino a vestire la maglia biancoblù.