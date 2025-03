“Adattiamoci!”, un viaggio nel mondo del calcio con Daniele Cavalletto

Da Padova all’Ajax: un viaggio nel mondo del calcio con Daniele Cavalletto, vice allenatore di Francesco Farioli che racconterà la sua esperienza al pubblico, come si legge dal comunicato

“Adattiamoci! In principio, un principio. Ora una necessità“. Il mondo del calcio è tanto bello quanto vasto. Unico e magnifico, in tutti i suoi aspetti. È composto da personaggi straordinari, carriere gloriose, traguardi, ma anche sacrifici e battute d’arresto.

Il viaggio nel calcio di Daniele Cavalletto è partito da Padova, dove ha mosso i primi passi seguendo la scuola calcio Galderisi. La passione sconfinata, l’amore incondizionato per questo sport e la cultura del lavoro lo hanno portato in giro per l’Europa: dal Portogallo con l’Olhanense alla Turchia con il Karagümrük e l’Alanyaspor. Sempre nei panni di vice-allenatore.

Nell’estate 2023, Cavalletto raggiunge il Nizza, continuando al fianco di Francesco Farioli, che aveva conosciuto durante la sua prima esperienza in Turchia nel 2021. I due trascorrono tutta la stagione insieme in Francia, prima di trasferirsi all’Ajax, in Olanda. Di grande rilievo sono anche gli anni in Italia: Pescara, Arezzo, Benevento, Trieste, Salerno, Lucca, Gubbio e Pesaro.

Daniele Cavalletto racconterà tutto ciò all’evento “Adattiamoci!” del 17 marzo che si terrà al Ponte San Nicolò di Padova. Le adesioni raccolte sono già 150 e continueranno ad aumentare nelle prossime ore. L’esperienza e i racconti dell’ex Nizza amplieranno il bagaglio di molti aspiranti allenatori. Sarà una grande occasione anche per scoprire i segreti del club più grande d’Olanda, che sogna di alzare sia l’Europa League che l’Eredivisie.

“Il viaggio continua”: il mondo del calcio con Daniele Cavalletto

Nel comunicato si legge: “Il viaggio continua… Adattiamoci! In principio, un principio. Ora una necessità. Un viaggio nel calcio i alcuni Paesi europei tra le diverse filosofie di gioco, etica e formazione. Mister Daniele Cavalletto, attualmente il secondo di Mr. Farioli all’Ajax, racconta le sue esperienze nel calcio in diversi Paesi europei, quali Italia, Portogallo, Turchia, Francia e Olanda“.

L’evento si terrà “Lunedì 17 marzo ore 20:30 presso la Sala civica P.le Spinelli Ponte San Nicolò. Partecipazione aperta a tutti, si raccomanda di comunicare le adesioni tramite messaggio WhatsApp al numero 351 735 4711. Vi aspettiamo numerosi. Il presidente Giancarlo Murru“.