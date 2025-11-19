Questo sito contribuisce all'audience di

Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano 2025

Redazione 19 Novembre 2025
PSG, Hakimi (Imago)

Achraf Hakimi ha vinto il Pallone d’Oro africano 2025. Il terzino è stato protagonista di una stazione perfetta con il PSG

Achraf Hakimi ha vinto il Pallone d’Oro africano del 2025. Il terzino marocchino è stato premiato con il massimo riconoscimento individuale del calcio africano dopo la splendida stagione con il suo Paris Saint-Germain.

L’ex Inter ha concluso la scorsa annata calcistica con una bacheca scintillate e numeri da capogiro per un terzino. Hakimi ha vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Champions League, contribuendo in maniera significativa al triplete targato Luis Enrique.

Nella scorsa stagione il difensore marocchino ha collezionato 11 gol e 16 assist in 54 presenze tra tutte le competizioni. Attualmente Hakimi è infortunato.

Proprio per questo motivo, il classe ’98 è arrivato alla premiazione a bordo di un monopattino. Hakimi ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia nello scorso match di Champions contro il Bayern Monaco.