Achraf Hakimi vince il Pallone d’Oro africano 2025

Achraf Hakimi ha vinto il Pallone d’Oro africano 2025. Il terzino è stato protagonista di una stazione perfetta con il PSG

Achraf Hakimi ha vinto il Pallone d’Oro africano del 2025. Il terzino marocchino è stato premiato con il massimo riconoscimento individuale del calcio africano dopo la splendida stagione con il suo Paris Saint-Germain.

L’ex Inter ha concluso la scorsa annata calcistica con una bacheca scintillate e numeri da capogiro per un terzino. Hakimi ha vinto la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Champions League, contribuendo in maniera significativa al triplete targato Luis Enrique.

Nella scorsa stagione il difensore marocchino ha collezionato 11 gol e 16 assist in 54 presenze tra tutte le competizioni. Attualmente Hakimi è infortunato.

Proprio per questo motivo, il classe ’98 è arrivato alla premiazione a bordo di un monopattino. Hakimi ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia nello scorso match di Champions contro il Bayern Monaco.