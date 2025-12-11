Inter, risentimento al bicipite femorale per Acerbi. Çalhanoğlu salterà Genoa

Il comunicato del club nerazzurro

L’Inter dovrà fare a meno di Francesco Acerbi a causa di un risentimento al bicipite femorale.

A comunicarlo è il club nerazzurro con questa nota ufficiale: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato risentimento al bicipite femorale della coscia destra”.

Dunque, questi gli accertamenti del caso dopo l’infortunio accusato contro il Liverpool.

Per il difensore è previsto almeno un mese di stop.

Inter, le ultime su Çalhanoğlu

C’è poi la situazione legata all’infortunio di Çalhanoğlu. Al momento sembra stare meglio e non si sottoporrà a risonanza.

Il centrocampista salterà la gara contro il Genoa e verrà valutato giorno per giorno in vista della Supercoppa a Riyad.