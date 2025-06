Roma, raggiunto l’accordo verbale con il Besiktas per Abraham: si punta a chiudere entro stasera

Tammy Abraham (IMAGO)

La Roma e il Besiktas hanno raggiunto l’accordo verbale per il trasferimento di Abraham: corsa contro il tempo per chiudere in serata

Giornata importantissima per la Roma, che entro oggi deve realizzare le plusvalenze richieste dal Fair Play Finanziario.

I giallorossi hanno in ballo diverse trattative in uscita, ma la più calda è sicuramente quella che riguarda il possibile trasferimento di Abraham al Besiktas.

I club hanno raggiunto un accordo verbale sulla base di 15 milioni di euro più bonus, e si stanno ora sistemando i documenti.

L’obiettivo è chiudere entro stasera, in modo da poter ufficializzare il trasferimento prima dell’1 luglio.