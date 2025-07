Aboukhlal neanche in panchina con il Tolosa: il Toro vuole chiudere nel weekend

Il Torino spera e conta di chiudere per Aboukhlal entro il weekend: il calciatore nemmeno in panchina per l’amichevole del Tolosa

Il Torino continua a spingere per Aboukhlal del Tolosa, come anticipato nelle scorse ore.

I granata sperano e contano di chiudere nel weekend, con Aboukhlal che non è andato nemmeno in panchina nell’amichevole in Germania del Tolosa contro il Lipsia.

Il classe 2000 è un’ala destra di nazionalità marocchina classe 2000, abile a giocare con entrambi i piedi. Nella passata stagione ha messo a referto 7 gol e 4 assist in 26 partite in Ligue 1 con la maglia del Tolosa