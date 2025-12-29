Torino, trattativa con il Nantes per Aboukhlal: si aspetta l’ok del giocatore
Potrebbe terminare dopo solo pochi mesi l’avventura al Torino di Aboukhlal: trattativa con il Nantes per il ritorno in Ligue 1
Aboukhlal potrebbe tornare in Ligue 1 dopo pochi mesi dal suo arrivo in Serie A. Trattativa in corso tra il Nantes e il Torino per il trasferimento dell’ex Tolosa, che in questa stagione ha collezionato appena 245 minuti distribuiti in 9 presenze. Il classe 2000 potrebbe lasciare i granata con la formula del prestito con diritto di riscatto per 6 milioni di euro.
I granata sono pronti a liberarlo, non ritenendo il marocchino con origini olandesi funzionale al 3-5-2 di Baroni. Si aspetta l’ok definitivo del calciatore al trasferimento, che lo riporterebbe in Francia pochi mesi dopo l’addio al Tolosa.