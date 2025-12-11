Questo sito contribuisce all'audience di

Abodi su Milan-Como: “C’erano dubbi già prima, ma credo vada bene così”

Redazione 11 Dicembre 2025
Andrea Abodi, Ministro per lo sport (IMAGO)
Andrea Abodi, Ministro dello sport, ha parlato della possibilità che Milan-Como non si giochi più in Australia

Diminuiscono progressivamente le possibilità che Milan-Como si giochi in Australia, come annunciato qualche mese fa. La partita – che non potrà disputarsi a San Siro a causa della concomitanza con la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali – era stata riprogrammata a Perth, ma negli ultimi giorni alcune diversità di vedute tra la Serie A e l’AFC (Asian Football Confederation) hanno portato a un possibile dietrofront.

Una situazione, questa, a cui i diretti interessati hanno risposto con opinioni diverse: il presidente del Milan Paolo Scaroni si è detto preoccupato perché il tutto potrebbe essere visto come “un’occasione persa per tutta la Serie A”, mentre in merito alla vicenda è intervenuto anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Quest’ultimo, a margine della conferenza di presentazione del nuovo laboratorio antidoping a Roma, ha dichiarato: “C’erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi. Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare a saldo, vedendo profitti e perdite e valutando strada facendo. Poi la questione si è evoluta e alla fine credo vada bene così“.

Intanto, la Lega ha dato un ultimatum alla FIFA ma aumenta il pessimismo. In caso di fumata bianca, ecco quali sono i possibili scenari.

Serie A

Niente Perth? Le possibili alternative

Due sono le alternative: la prima è l’inversione di stadi tra andata e ritorno, ma andrebbe considerato che anche Como-Milan è stata rinviata a causa dell’impegno dei rossoneri in Supercoppa Italiana. Il match infatti è stato spostato dal weekend del 21 dicembre al 15 gennaio.

Altra ipotesi sarebbe invece rappresentata dal “trasloco” all’U-Power Stadium di Monza, ma con un problema: la gestione degli abbonamenti. Il club rossonero ha infatti staccato 32000 ticket a inizio stagione, vale a dire quasi il doppio dell’intera capienza dello stadio brianzolo.