Andrea Abodi, Ministro per lo sport (IMAGO)

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato la scelta della FIGC di non accogliere la richiesta di grazia della Juve per Kalulu

“La scelta della FIGC di non togliere la squalifica a Kalulu la rispetto ma non la comprendo“: a dirlo è Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, che stando a quanto riferito da ANSA al suo arrivo a Casa Italia ha parlato – tra le altre cose – anche del caso risalente alla sfida tra Inter e Juventus.

Il ministro ha poi proseguito dichiarando: “Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po’ di coraggio in più sarebbe stato opportuno“.

Abodi è dunque tornato sul tema della giornata di ieri – venerdì 20 febbraio -, vale a dire la richiesta di grazia fatta dalla Juventus verso la FIGC e respinta dal presidente Gabriele Gravina.

L’unico precedente di grazia concessa, dunque, rimane quello legato a Romelu Lukaku e risalente alla semifinale di Coppa Italia del 2023. In quell’occasione l’attaccante belga aveva ricevuto il secondo giallo per aver reagito agli insulti razzisti della curva della Juventus.