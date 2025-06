Abodi: “Gli arbitri come gli agenti di pubblica sicurezza: stesse pene per le aggressioni”

Il ministro per lo Sport e i Giovani ha annunciato una svolta legislativa per il mondo del calcio. Ufficiale la nuova norma sugli arbitri

Nella giornata di oggi, 20 giugno, si è tenuto il Consiglio dei Ministri. Tra i temi trattati c’è anche quello della sicurezza nei confronti degli arbitri.

Sono sempre più frequenti ormai gli episodi di violenza nei confronti di questa categoria. Per questo motivo, è stata emanata una nuova norma, annunciata dal Ministro per lo Sport e dei Giovani, Andrea Abodi.

Nella conferenza stampa post Cdm, il Ministro ha annunciato: “Nel DI approvato oggi c’è la norma sugli arbitri e tutte le figure tecniche, che saranno omologate agli agenti di pubblica sicurezza per punibilità e pene di chi li aggredisce”.

Svolta storica dunque per il mondo del calcio e, in particolare, quello degli arbitri.

Le parole del Ministro Abodi

Abodi ha parlato anche di una nuova figura all’interno della sicurezza: “Quella del Commissario stadi sarà la prima proposta che farò in termini di emendamento in sede di conversione. Il cdm ha approvato questa mia iniziativa. Per rendere tempestiva la sua efficacia c’è ancora bisogno di qualche giorno”

Successivamente, è arrivato anche il commento del Presidente dell’Aia, Antonio Zappi: “Provo grande gioia ed emozione per l’approvazione di questa legge storica. La tutela degli arbitri rientra finalmente nel codice penale, ciò è frutto di tanto lavoro.”