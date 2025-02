La speranza di avere 5 squadre italiane nella prossima Champions League non è persa: il possibile scenario.

La speranza di vedere cinque squadre italiane nella prossima Champions League sembrava svanita, ma i sorteggi europei potrebbero aver riacceso le possibilità.

Le eliminazioni di Atalanta, Milan e Juventus avevano permesso alla Spagna di superare l’Italia nel ranking UEFA, ma gli accoppiamenti delle competizioni europee potrebbero offrire un’opportunità per recuperare terreno.

A Nyon, dopo il sorteggio di questa mattina, si è tracciato un percorso che lascia aperte ottime prospettive per le italiane. Non ci sarà il derby tra Roma e Lazio in Europa League, e gli incroci con le squadre spagnole potrebbero essere decisivi nella corsa al secondo posto nel ranking UEFA.

Il sistema di punteggio prevede che una vittoria valga 2 punti, mentre un pareggio assegni 1 punto. Il passaggio del turno garantisce invece 1,5 punti in Champions League, 1 punto in Europa League e 0,5 punti in Conference League. L’Italia divide i punti per 8 squadre, mentre la Spagna per 7, un dettaglio che rende il sorpasso più difficile. Tuttavia, la Germania appare ormai fuori dai giochi, lasciando l’Italia e la Spagna a contendersi il secondo posto.

5 italiane in Champions: l’aiuto dalla Premier League

L’Inghilterra è già sicura del proprio posto con cinque squadre in Champions, ma il suo ruolo potrebbe essere cruciale. Le formazioni inglesi ancora in corsa potrebbero eliminare avversarie spagnole o sottrarre loro punti preziosi, favorendo indirettamente l’Italia.

Attualmente, il ranking vede la Spagna al secondo posto con 19.035 punti, seguita dall’Italia, che si posiziona a quota 18.187 punti. Se l’Inter vincesse la Champions, con Roma e Lazio finaliste in Europa League e la Fiorentina trionfante in Conference League, l’Italia potrebbe raccogliere oltre 8 punti, garantendo la presenza di cinque squadre nella prossima Champions League.

Gli scontri decisivi e l’obiettivo tre finali

Alcuni scontri diretti potrebbero rivelarsi decisivi per il ranking. Il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid in Champions League garantirà punti alla Spagna, ma al tempo stesso ridurrà il numero di squadre iberiche ancora in corsa.

In Europa League, la sfida tra Roma e Athletic Bilbao rappresenta un’opportunità per l’Italia di eliminare una rivale diretta nella lotta per il primato. Infine, il confronto tra Manchester United e Real Sociedad potrebbe favorire indirettamente le squadre italiane, qualora gli inglesi riuscissero a frenare la corsa del club spagnolo.

In Conference League, la Fiorentina potrebbe fornire un contributo importante. Sebbene non incrocerà il Chelsea prima della finale, il sorteggio non è stato sfavorevole per i viola. L’obiettivo di vincere le tre finali europee resta ambizioso, ma riprendersi il secondo posto nel ranking UEFA è un traguardo realistico.