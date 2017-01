Zanardi: "La Juventus è come le Mercedes: cambiano giocatori e allenatori ma non i risultati"

"La Juventus è come la Mercedes". Fa un po' strano questo accostamento, considerando il legame tra il club bianconero e la Ferrari, ma il paragone di Alex Zanardi calza perfettamente considerando i risultati. Il fenomenale ex pilota di F1 spiega il motivo del suo parallelo:

"La Juventus è come la Mercedes. Cambiano giocatori e allenatori e non i risultati" - si legge nelle pagine de La Gazzetta dello Sport - "Merito loro, ma anche colpa degli altri, entrambe le cose. Sono loro a chiudere gli spazi, come la Mercedes. La dimostrazione di quanto sia importante un gruppo organico a un sistema. Rischio noia? Capita, se non ci sono alternative. Ma credo ci siano. La sconfitta in Supercoppa con il Milan lo mostra. Champions? La Juventus può vincere tutto. Paradossalmente, però, non deve essere questa la cosa più importante, su cui puntare. Quello che deve contare è il lavoro".

Tanti complimenti per Gigi Buffon: "Una fortuna avere uno come lui: campione che sa essere esempio positivo. Come Valentino, con loro senti il fuoco della passione. Un leader indiscutibile. Lo zio buono in spogliatoio che ti dà i consigli giusti e ti fa rendere di più. Buffon è senza tempo. Basta abbia voglia e desiderio di andare avanti. Penso anche a Totti. Parola d’ordine: passione. L’errore sarebbe farsi spingere dall’ambizione".