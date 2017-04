Zambrotta: "Il Barcellona fuori casa fa fatica, sarà decisiva la partita dello Stadium"

Protagonista con entrambe le maglie, per Gianluca Zambrotta quella di domani sarà una sfida alla pari: "Può succedere di tutto, non credo ci sia una favorita ma spero passi la Juventus", ha detto l'ex terzino italiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport da un evento di beneficenza per un ospedale pediatrico di Cremona. "Rispetto all’ultima finale giocata da entrambe, la Juventus è più consapevole dei propri mezzi e ha più esperienza. I bianconeri allo Stadium vanno alla grande e dovranno cercare di chiudere lì la questione qualificazione per poi giocarsela al Camp Nou, anche perché il Barcellona fa fatica fuori casa come ha dimostrato a Malaga. Punto debole del Barca? Nell’ultima partita ha dimostrato di avere molte debolezze, lo stesso è successo a Parigi, fuori casa fa fatica, ma davanti ai propri tifosi si crea un’atmosfera incredibile, uno stadio magico che può fare la differenza. Il tridente perfetto? Higuain e Dybala sono una coppia affiatata, un numero 10 e un giocatore affermato e che fa gol a raffica, dall’altra parte ci sono tre extraterrestri, Messi su tutti, difficile scegliere".