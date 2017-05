Xavi: "Champions? Mi auguro che vinca la Juventus: se lo merita"

Juventus-Real Madrid, anche Xavi Hernandez fa il suo pronostico. In realtà quello dell'ex centrocampista del Barca è più che altro un augurio: "Da tifoso del Barcellona non posso tifare per il Real Madrid: quando il Real va bene significa che il Barca ha fatto male" - si legge nelle pagine di Bild - "Auguro buona fortuna alla Juventus, merita di vincere lafinale di Champions per il lavoro svolto in questi ultimi anni. Khedira? Gioca a tutto campo: è un lavoratore silenzioso che non richiede il riconoscimento. Toni Kross? E' come un motore nel gioco del Real Madrid. Tra l’altro mi ricorda me stesso. Potrei definirlo il mio successore".