Watford, Niang non intende continuare col club: la volontà è quella di tornare al Milan, le ultime

Non continuerà, con ogni probabilità, l'esperienza di M'Baye Niang al Watford. L'attaccante di proprietà del Milan ha infatti ribadito nelle ultime ore ai dirigenti del Watford di non voler proseguire con la squadra inglese. La sua intenzione, per il momento, è quella di tornare a Milan. Dal canto suo dunque il Watford, la cui intenzione era quella di riscattare il giocatore, difficilmente pagherà i 16 milioni senza avere il gradimento e la volontà del giocatore.